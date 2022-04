Dal viola al dorato, con tocchi di rosa e blu: cielo e mare salutano la Pasqua nel salernitano

Colori poetici che disegnano, tra le nuvole riflesse nel mare, nuovi sogni e nuove speranze: più suggestivo di un quadro, il tramonto di ieri. A Salerno, in Cilento come in Costiera, le tinte del viola, del rosa, dell'azzurro e del dorato si sono fuse per dar vita a scorci davvero spettacolari che riempiono gli occhi e l'anima di chi li ammira.

A catturare il cielo e il mare, il noto fotografo di Positano Fabio Fusco e, in Cilento, anche il vicesindaco, la dottoressa Paky Memoli che ha condiviso i suoi splendidi scatti sui social. Un tramonto da ricordare.