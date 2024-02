Rosa e lilla, in cielo e sul mare: il tramonto incanta grandi e piccini

Rosa e lilla: il cielo salernitano si è trasformato in una tavola d'arte, in questo pomeriggio. Tanti i cittadini con il naso all'insù per osservare gli splendidi colori che ha regalato il tramonto.

Da Salerno città alla costiera, sono state condivise numerose foto sui social: uno spettacolo made in nature, reso ancora più suggestivo dai riflessi del cielo sul mare.

Foto del Gruppo Facebook "Sei di Torrione se...Enzo Carrella"