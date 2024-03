“Guantanamera Remix", un successo il nuovo brano del salernitano Tremezio

Pietro Junior Ronga, in arte Tremezio, classe 2005, è un cantautore/rapper emergente di San Mango Piemonte. Inizia il suo percorso nel 2018 pubblicando le prime canzoni per gioco, per poi pubblicare nel 2021 il primo singolo con video ufficiale intitolato ‘”Mananà” prodotto da Tex e Otb Films. Poi dopo una pausa di due anni, nel corso dei quali ha scritto molti pezzi non ancora pubblicati, ha pubblicato “Gin Tonic” pezzo molto apprezzato dai suoi coetanei.

L'ultimo successo

Nel mese di febbraio 2024 ha pubblicato uno spoiler del suo remix “Guantanamera” di Pitbull totalizzando 426.000 mila visualizzazioni tra Instagram e Tik Tok. Ad oggi il pezzo è ufficialmente uscito su tutte le piattaforme digitali con il nome di “Guantanamera Remix” (Napoletana Version) prodotta da Tex.