Viaggio nel tempo, alla scoperta dello Stivale: torna il treno d'epoca, tra le tappe il Cilento

Tanta curiosità, con il ritorno de la Dolce Vita, lo splendido treno d'epoca che attraversa l’Italia. Al via, infatti, il servizio di viaggi ferroviari di lusso lanciato da Arsenale (società che si occupa di luxury hospitality), in collaborazione con Trenitalia, per immergersi negli anni '60, in un clima surreale quanto affascinante.

I percorsi, attivi dal 2023, spaziano dalle Alpi alla Sicilia. Dieci gli itinerari, in cui è incluso anche il Cilento, tappa nella Rotta delle Sirene. Si viaggerà da Napoli a Maratea, passando per Castellabate. Poi si potrà raggiungere Nicotera, la Ferrovia della Sila, Potenza e infine tornare a Napoli. Servizi luxury e occhi sul singolare design e, ovviamente, oltre i finestrini: non resta che sognare, viaggiando.