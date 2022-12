Trent’anni dall’operazione “Ibis”: presentate le iniziative del Reggimento Guide a Salerno

"Questa mattina presentiamo le iniziative organizzate dal Reggimento Cavalleggeri Guide in occasione del 30° anniversario dell'operazione umanitaria multinazionale in Somalia denominata IBIS. E' un evento promosso in sinergia tra le Guide e il liceo Sabatini-Menna". Ad annunciarlo, questa mattina, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, la vicesindaca e assessora alle pari opportunità Paky Memoli, che ha presieduto la conferma stampa di presentazione dell'evento, a cui hanno partecipato anche il comandante delle “Guide” Colonnello Luigi D’Altorio e la dirigente scolastica del liceo Sabatini-Menna Renata Florimonte.

L'iniziativa

Quella in terra somala è stata la prima delle tante operazioni internazionali nelle quali il reggimento è stato chiamato ad operare negli anni successivi: di lì in poi, le Guide, infatti, furono impiegate in Albania, Kosovo, Bosnia, Macedonia, Afghanistan, Iraq, Libano. All'operazione IBIS parteciparono anche militari di leva a Salerno e provincia. Le celebrazioni si terranno martedì 20 dicembre alla Caserma D'Avossa con una giornata formativa e dallo spirito socio-educativo, che coinvolgerà personale del mondo accademico e delle scuole di Salerno, con la premiazione degli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna, che hanno realizzato una cartolina rievocativa dell'impegno delle Guide in Somalia.