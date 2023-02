Tribunale Ecclesiastico Salernitano: si inaugura l'anno giudiziario, dibattito sulla crisi dei matrimoni

E’ in programma per domani (sabato 25 febbraio), alle 10, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno la Solenne Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2023 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano e del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Salerno e di Appello.

I partecipanti

Al convegno prenderanno parte Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi (Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno), Sua Eccellenza Monsignor Orazio Soricelli (Arcivescovo Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano), Monsignor Michele Alfano (Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano) e Don Pietro Rescigno (Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano).

Il convegno

La prolusione sul tema “Riflessioni sulla consulenza pre-giudiziale o pastorale” sarà curata da Monsignor Roberto Malpelo (Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana e Direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici). Nel corso del convegno, saranno forniti ai giornalisti i dati relativi all’andamento dei processi di nullità matrimoniale introdotti nell’anno 2022, con le relative statistiche e le principali cause per le quali i fedeli chiedono che il proprio matrimonio religioso venga dichiarato nullo.