Manca il personale: Tribunale di Vallo della Lucania a rischio paralisi

Rischio paralisi per il Tribunale di Vallo della Lucania. A lanciare l’allarme l’Associazione Italiana Giovani Avvocati. Il problema, in particolare, riguarda l'ufficio del Giudice di Pace.

L'allarme

"Come se non bastasse l’atavica lentezza dei procedimenti civili innanzi al Tribunale - scrive l'Aiga - fra pochi giorni sarà ulteriormente critica la situazione relativa al contenzioso dei giudici di Pace. Questa volta la carenza riguarda non solo i giudici, ormai in sottorganico da oltre un anno, ma anche il personale amministrativo. I pensionamenti programmati, infatti, lasceranno le cancellerie vuote, determinando il rischio, già attuale e concreto, di definitiva paralisi anche di questa parte del contenzioso". Per questo motivo l'Aiga, unitamente al Coa ed alla Camera Penale, ha inoltrato alla Corte d’Appello ed al Ministero un’istanza di assegnazione di personale amministrativo da destinare agli Uffici del Giudice di Pace. "Senza un intervento immediato - si legge nella nota di Aiga - nulla potrà fare la dirigenza del Tribunale, che attualmente non ha personale a disposizione - dichiara il Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Vallo della Lucania, Avv. Roberto Scotti. Il rischio è la completa paralisi di un settore che interessa larga parte della cittadinanza, e che dal 2025, avrà ad oggetto cause con valore fino a cinquantamila euro. L’avvocatura del Foro fin da ora è pronta ad iniziative collettive che facciano luce sul problema, come già avvenuto in altri uffici del territorio nazionale, da ultimo quello di Nocera Inferiore.”

Le dichiarazioni del presidente

Sulla questione interviene il presidente dell'Aiga della sezione di Vallo Della Lucania, Roberto Scotti: “E’ importante che anche la politica locale intervenga sul punto, a sostegno delle nostre istanze, in quanto i ritardi degli Uffici Giudiziari, inevitabilmente privano la popolazione di adeguata tutela dei loro diritti. In assenza di un intervento immediato, tra pochi giorni ci ritroveremo di nuovo a parlare di Cancellerie chiuse e di udienze rinviate di qualche anno, con danni economici importanti per tutto il territorio e per tutta la cittadinanza".