Trionfa la danza al centro sociale di Salerno

Cala il sipario sulla IV edizione di Intensive day, la kermesse dedicata alla danza che il 30 e il 31 ottobre ha visto il Centro Sociale di Salerno animato da giovani danzatori provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’Estero. Una vera full immersion nella danza contemporanea e jazz funk che ha visto i tanti allievi prendere parte alle lezioni Angelo Egarese, coreografo della compagnia "Kinesis" di Firenze e della ballerina televisiva Alessia Landi. “È sempre emozionante per me incontrare tanti ragazzi con la passione per la danza e poter trasmettere loro la mia esperienza”. Ha dichiarato Alessia Landi, ballerina che negli ultimi anni ha preso parte a diversi show televisivi (The Voice of Italy, Dance Dance Dance, Dedicato a MinaCelentano) e la scorsa estata ha danzato nel corpo di ballo della cantante Alessandra Amoroso, durante l’importantissima tappa di luglio allo Stadio San Siro di Milano. Nel corso dei due giorni, i maestri hanno assegnato diverse borse di studio agli allievi che si sono contraddistinti, una speciale opportunità di crescita per i tanti allievi che avranno modo di prendere parte a nuovi stage, lezioni e workshoop con danzatori di fama nazionale e internazionale. "Ringrazio i tanti partecipanti che hanno preso parte attivamente a questa quarta edizione, ma soprattutto i genitori e gli insegnanti che con pazienza e dedizione hanno accompagnato i ragazzi in questi giorni, riconoscendo l'importanza di eventi come questo per la formazione dei propri figli e allievi". Ha concluso il direttore artistico Carmine Landi. La consegna delle attesissime borse di studio è avvenuta al termine ne degli showcase, il momento in cui i ragazzi si sono esibiti davanti al pubblico, portando in scena le coreografie dei maestri preparate nel corso delle lezioni.