“Trofeo Carisma - III Memorial Pippo Viscido”, lunedì 28 agosto la conferenza stampa di presentazione

Si terrà lunedì 28 agosto, alle ore 10, presso la sede dell’Agenzia Carisma di Aurelio Dente, in via Roberto Wenner 22 a Salerno, la conferenza stampa di presentazione del “Trofeo Carisma – III Memorial Pippo Viscido”, in programma mercoledì 30 agosto alle 20,30 allo Stadio Figliolia di Baronissi. Il Trofeo, giunto alla sua terza edizione e intitolato alla memoria del giovane calciatore Pippo Viscido, scomparso prematuramente ed esempio di correttezza e lealtà sportiva per il movimento calcistico salernitano, vedrà affrontarsi l’ASD Salernum Baronissi e la Battipagliese 1929. L’iniziativa, ideata dall’ASD Salernum Baronissi del presidente Giacomo La Marca e organizzata in collaborazione con l’Agenzia Carisma – Agenzia Zurich e realtà assicurativa di riferimento sul territorio - e con il patrocinio del Comitato Regionale Campania e del Comune di Baronissi, vuole promuovere i sani principi dello sport e i valori legati alla solidarietà e al sociale. I dettagli dell’evento saranno presentati durante la conferenza stampa.