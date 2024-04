Atleti Special Olympics “Trofeo Antonello Di Cerbo”: in corso i campionati di ginnastica artistica e ritmica a Salerno

Grazie ad una collaborazione tra il Team Campania Special Olympics Italia e l'Assessorato Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno, ieri pomeriggio, nella splendida cornice della Stazione Marittima, si è tenuta la ce­ri­mo­nia di aper­tu­ra dei campionati di ginnastica artistica e ritmica per Atleti Special Olympics “Trofeo Antonello Di Cerbo”. L’e­ven­to, intitolato dunque al pri­mo Di­ret­to­re Re­gio­na­le di Spe­cial Olym­pics Team Cam­pa­nia, in programma fino al 28 aprile, intende dar vita ad un polo al sud de­di­ca­to alla gin­na­sti­ca ar­ti­sti­ca e rit­mi­ca per 115 atle­ti Spe­cial Olym­pics, con e sen­za di­sa­bi­li­tà in­tel­let­ti­va.

La fiac­co­la olim­pi­ca è stata por­ta­ta da atle­ti Spe­cial Olym­pics, ac­com­pa­gna­ti dal cam­pio­ne olim­pi­co Sal­va­to­re Ami­tra­no, alla presenza dei team par­te­ci­pan­ti provenienti da tutta Italia oltre che dalla Svizzera.

"Grazie al Team Campania Special Olympics Italia e a Salvatore Taurino per aver candidato Salerno ad ospitare i campionati di ginnastica artistica e ritmica per ragazze e ragazzi speciali. - ha commentato l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto- Grazie a ASD Ginnastica Salerno e a tutti i partner per questa splendida e partecipata iniziativa che si concluderà domenica, al PalaDiCerbo, con la premiazione dei vincitori. L’occasione è stata importante anche per siglare, oggi, a Palazzo di Città, tra il Sindaco Vincenzo Napoli e il Vice Presidente della Special Olympics Nazionale un importante protocollo di intesa tra l’Ambito S05 e la Special Olympics Italia per attivare formazione gratuita per docenti e operatori del mondo dello sport sui temi dell’inclusione e pensare iniziative che valorizzino lo sport per tutti e facciano di Salerno un punto di riferimento importante", ha concluso.

Foto in basso di Antonio Capuano