Presentato il “Trofeo Carisma - III Memorial Pippo Viscido”: appuntamento allo stadio Figliolia

Si è tenuta presso la sede dell’Agenzia Carisma di Aurelio Dente la conferenza stampa di presentazione del “Trofeo Carisma – III Memorial Pippo Viscido”, in programma mercoledì 30 agosto alle ore 20:30 allo Stadio Figliolia di Baronissi.

Il Trofeo, giunto alla sua terza edizione e intitolato alla memoria del giovane calciatore prematuramente scomparso Pippo Viscido, vedrà affrontarsi l’ASD Salernum Baronissi e la Battipagliese 1929.

“Siamo molto felici – ha dichiarato Aurelio Dente, CEO dell’Agenzia Carisma – di supportare questa iniziativa che coniuga la promozione dei valori dello sport e il ricordo di un giovane calciatore scomparso prematuramente. La nostra agenzia è da sempre al fianco dei propri clienti ed è vicina al territorio, sostenendo le iniziative più meritevoli come il Trofeo ideato dall’ASD Salernum Baronissi e dal suo Presidente La Marca, che ringraziamo per averci voluto al suo fianco”.

“Questo trofeo – ha sottolineato Giacomo La Marca, Presidente dell’ASD Salernum Baronissi – è un veicolo per promuovere e diffondere i valori più autentici dello sport: dal rispetto reciproco alla lealtà alla solidarietà. Pippo Viscido non era solo un bravo calciatore, ma incarnava questi valori in ogni aspetto della sua vita, dentro e fuori dal campo”.

Christian Noschese, direttore generale dell’ASD Salernum Baronissi e organizzatore dell’evento ha rimarcato come questo trofeo non sia solo una competizione sportiva: “Siamo consapevoli che lo sport ha il potere di unire le persone e di fare una differenza positiva nella vita di chi lo pratica. Ci impegniamo a portare avanti questa iniziativa per diffondere un messaggio di impegno, passione e solidarietà, ricordandoci che ogni momento passato sul campo è un'opportunità per crescere”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questo trofeo – ha affermato Antonio Boffa, Presidente della Battipagliese 1929 – e tutti coloro che parteciperanno. Ogni passo che compiamo in questa direzione è un tributo alla memoria di Pippo Viscido e un impegno a sostenere i valori che ha rappresentato”. Presente alla conferenza stampa anche Antonio Corvino, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Salerno. L’iniziativa, ideata dall’ASD Salernum Baronissi e organizzata in collaborazione con l’Agenzia Carisma, vanta il patrocinio del Comune di Baronissi e del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti. Giuseppe Alfano, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale Campania, ha affermato: “Come Comitato Regionale sosteniamo iniziative come il Trofeo Carisma che possano essere di ispirazione per le generazioni presenti e future, un monito a coltivare quei valori che rendono lo sport un veicolo di crescita personale e sociale”.“Le azioni sul campo – ha detto Domenico Vicinanza, direttore generale Battipagliese 1929 –riflettono la nostra dedizione a un futuro migliore. Questo trofeo vuole essere un veicolo dedicato a promuovere e diffondere i valori intrinseci dello sport”.