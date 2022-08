Allo Stadio “Figliolia” di Baronissi il Trofeo Gruppo Stratego – “II Memorial Pippo Viscido”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lo sport come veicolo di aggregazione, identità e memoria. Con questo obiettivo, mercoledì 31 agosto allo Stadio “Figliolia” di Baronissi, con calcio di inizio alle ore 20, andrà in scena il Trofeo Gruppo Stratego – II Memorial Pippo Viscido, gara amichevole tra i padroni di casa dell’ASD Salernum Baronissi, squadra militante nel Campionato di Calcio di Eccellenza, e l’Under 19 della Cavese che milita nel campionato di serie D.

La manifestazione, promossa dal Gruppo Stratego, azienda salernitana attiva con successo a livello nazionale nella consulenza strategica di marketing e comunicazione, ricorderà la figura di Pippo Viscido, compianto centrocampista di Salernum, Cavese e Avellino, scomparso nel 2021 all’età di 31 anni.

Nel corso dell’incontro, saranno consegnate targhe commemorative in memoria di Don Mario La Marca, storico fondatore del Caseificio San Leonardo, main partner del Salernum, e della compianta avvocata Marilina Margarita, impegnata in attività di assistenza legale in favore di soggetti svantaggiati.

Alla manifestazione interverranno il Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, e il Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania FIGC Lega Nazionale Dilettanti, Carmine Zigarelli. Non mancheranno momenti di sano divertimento all’insegna della buona musica.

Il Trofeo Gruppo Stratego – II Memorial Pippo Viscido è stato voluto fortemente dal presidente del Salernum Giacomo La Marca, dal direttore generale Christian Noschese e dal CEO di Gruppo Stratego Antonio Vitolo.

“Siamo felici che questa manifestazione stia diventando un appuntamento fisso del calcio dilettantistico salernitano e un doveroso momento di ricordo per Pippo Viscido, uno sportivo, anzi un uomo di grande valore e con un’energia incredibile che non dimenticheremo mai – sottolinea La Marca – Ringrazio Gruppo Stratego, società salernitana che sta ottenendo grandi riscontri a livello nazionale, per averci affiancato nell’organizzazione e promozione dell’iniziativa”.

“Era doveroso ripetere questo memorial per ricordare un ragazzo eccezionale, quale era Pippo. Sarà una serata di festa in sua memoria” spiega il direttore generale del Salernum Christian Noschese.

“Quando si parla di identità, territorio e memoria siamo sempre in prima linea – afferma Antonio Vitolo di Gruppo Stratego – Siamo contenti di affiancare il Presidente La Marca, un imprenditore lungimirante ma soprattutto un grande sportivo e appassionato di calcio, nella promozione di un memorial di alto valore sul territorio, che ricorda figure importanti a livello sportivo, sociale e imprenditoriale della nostra provincia”.