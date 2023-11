Trofeo “Come to Naples 2023”: nuove medaglie per gli atleti della Asd Taekwondo Salerno

Un fine settimana di medaglie per gli atleti della ASD Scuola TaeKwonDo Salerno, impegnati lo scorso 28 e 29 ottobre nel Torneo Nazionale di Combattimento “Come to Naples” in scena al Palaveliero di San Giorgio a Cremano. Guidati dai Maestri Francesco Rocciola e Lucio e Raffaele Ceruso, gli atleti salernitani ancora una volta hanno saputo ben comportarsi in campo di gara sebbene fossero alla loro prima competizione stagionale, mostrando comunque ampi margini di miglioramento.

Le medaglie

Su tutti svetta Amina Zaiyrova che conquista la medagli d’oro vincendo nettamente le sue avversarie, mentre Claudia Preziosi, medaglia d’argento, sfiora il gradino più alto del podio cedendo la finale all’avversaria per appena un punto. Devono accontentarsi invece della medaglia di bronzo Emmanuel Castellano e Simone Caloiero, mentre non riescono ad arrivare a medaglia Lucio Ceruso e Stefano Esposito, i quali dopo aver vinto nei turni preliminari che non vanno oltre il quarti di finale. Tutto sommato un bilancio positivo per gli atleti del Maestro Francesco Rocciola, che nelle prossime settimane saranno impegnati nei Campionati Italiani Assoluti di Combattimento in programma il 18 e 19 novembre al PalaPrometeo Estra di Ancona.