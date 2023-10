"Trotula e la dieta Mediterranea": la presentazione durante la prima edizione di "A bordo!"

Domenica 29 ottobre, presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno in piazza della Concordia, a partire dalle ore 10, si terrà la prima edizione di A bordo!, l'evento dedicato ai bambini dai 6 anni di età che saranno ospiti della Laga Navale grazie al coinbvolgimento e alla disponibilità di genitori, insegnanti e scuole di appartenenza.

A bordo!

"I nostri piccoli ospiti assisteranno alla presentazione del libro Trotula e la dieta Mediterranea. Piccoli segreti per crescere felici, una bellissima pubblicazione per bambini scritto da Valerio Calabrese, Anella Mastalia e Roberta Pastore - spiegano dalla Lega Navale - I bambini scopriranno la magia delle parole e l’importante significato racchiuso in questo splendido racconto, cogliendo un’occasione unica per scoprire i segreti di una sana alimentazione imparando divertendosi".

A seguire ci sarà un nutrizionista che con parole e concetti semplici interagirà con i bambini per far comprendere come mangiare in maniera sana e corretta. Ai piccoli ospiti saranno anche illustrate le attività sportive offerte della Lega Navale Italiana di Salerno ed aperte ai più giovani come la canoa, il canottaggio, la vela e la pesca.

Non mancheranno, infine, momenti ludici e di svago con uno spettacolo di pupazzi, il gioco dell’Arcimboldo ed il laboratorio Memory.

Durante l’evento ai bambini saranno distribuiti gratuitamente alcuni prodotti della Centrale del Latte di Salerno a cui vanno i ringraziamenti della sezione di Salerno della Lega Navale Italiana per aver accolto fin da subito l’invito a supportare l’evento.