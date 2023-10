Tutto pronto per la "StraSalerno 2023": ecco il dispositivo di traffico

In vista della “Strasalerno 2023” in programma per domenica 22 ottobre, l’amministrazione comunale ha adottato il dispositivo di traffico con divieti ed indicazioni per gli automobilisti. La partenza verrà data alle ore 8:45 per la mezza e alle 8:55 per la 10,5 km, sempre dal Piazzale della Piscina dove saranno posizionati anche l’arrivo e tutti i servizi. La partecipazione ha un costo di 25 euro per la maratonina individuale e 30 euro per la coppia, la 10,5 km invece di 10 euro. Sabato sarà ancora possibile aderire iscrivendosi sul posto, sempre alla Piscina Vitale con ingresso in Via Lungomare Tafuri, con un leggero sovrapprezzo. Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato sabato dalle 15:30 alle 19:30 e domenica dalle 7:30 alle 8:30. I pacchi gara saranno consegnati all’arrivo. Premiati i primi 15 assoluti uomini e donne e i primi 3 di categoria.

