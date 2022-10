TTG Travel Experience di Rimini: successo per gli espositori salernitani

Dal 12 al 14 ottobre si è svolta il TTG Travel Experience - Fiera internazionale del Turismo di Rimini. A partecipare all'iniziativa, come sempre, anche diverse realtà della nostra provincia.

Agropoli

Roberto Mutalipassi, sindaco di Agropoli, insieme con l'assessore Roberto Apicella, hanno partecipato alla fiera raccogliendo una serie di interessanti spunti per proseguire il lavoro intrapreso per il rilancio del turismo. I due amministratori hanno avuto occasione di prendere parte ad una serie di appuntamenti in quella che figura tra le principali fiere di settore in Italia.

In particolare il 12 ottobre sono intervenuti quali relatori al workshop denominato Turismo senza stagioni nei borghi del Cilento organizzato da Cilentomania nello stand della Regione Campania. Presente in loco anche ViviCilento, coop che rappresenta decine di strutture ricettive e turistiche di Agropoli e del Cilento, la quale come Cilentomania, non manca mai agli appuntamenti che contano per promuovere il turismo.

"Abbiamo avuto occasione – ha sottolineato il sindaco Roberto Mutalipassi - di presentare al pubblico le peculiarità della nostra Agropoli e le idee che metteremo in campo per il futuro. E devo dire che tra gli interlocutori, rappresentati da aziende impegnate nel turismo come anche altri enti, abbiamo colto grande interesse per il Cilento e tanto di questo era proiettato proprio su Agropoli. C'è stato modo di colloquiare anche con i referenti regionali presenti". L'evento è stato anche occasione per incontrare molti tour operator "Ho notato – ha concluso– tanto entusiasmo ed interesse verso la nostra città e questo mi ha riempito di orgoglio".

"Abbiamo riscontrato – ha aggiunto l’assessore al Turismo, Roberto Apicella – che le nostre idee seguono il trend turistico del momento. Andremo avanti per creare una città sempre più attrattiva, puntando alla destagionalizzazione e a migliorare i servizi. A tal proposito, abbiamo avuto contatti per spingere su nuove tipologie di turismo quale quello scolastico, congressuale e sociale, rivolto ad anziani e diversamente abili. Intercettato anche un tour operator che si occupa di organizzare visite alle Luci d’artista di Salerno, che quest’anno veicolerà i suoi clienti a visitare anche Agropoli durante le festività natalizie. Abbiamo avuto interessanti scambi con tour operator provenienti da diverse parti del mondo, scambiato idee con referenti di altri comuni e regioni. Insomma un bel bagaglio di idee e spunti tutti da sviluppare, una esperienza positiva che proseguirà con le prossime occasioni di promozione turistica in programma".

Discovering Cilento

Sempre il Cilento protagonista al TTG Travel Experience di Rimini grazia a Discovery Cilento, il progetto ideato e realizzato da Cilentour srl, tour operator del Cilento. Una tre giorni ricca di contenuti e opportunità future. Il progetto, infatti, mira alla destagionalizzazione del turismo con la creazione di una serie di pacchetti turistici specifici da offrire anche nei mesi di bassa stagione. I pacchetti sono ideati per valorizzare alcuni degli elementi più significativi del Cilento, in particolar modo il connubio natura, enogastronomia, tradizione e cultura, e puntano a diverse fasce di clienti, attuando una diversificazione per tipologia di attività e periodo di tempo con un occhio particolare ai Millennials.

La presenza al TTG di Rimini è stata fondamentale per veicolare gli obiettivi di Discovering Cilento in un contesto di scambi e opportunità turistiche. Il progetto, infatti, prevede anche la realizzazione di una piattaforma e-commerce e una maggiore presenza sui social grazie alla rete instaurata con numerosi partner del territorio. Rete che si è ampliata nel contesto del TTG di Rimini, in cui l’importanza della collaborazione è scaturita dai numerosi incontri e richieste di potenziali turisti.

La sua prossima tappa di Discovery Cilento sarà la BMTA (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico) che si terrà dal 27 al 30 Ottobre a Paestum, al fine di rendere il Cilento una meta turistica attiva 365 giorni all'anno.

Fantaexpo

Non poteva, però, mancare una rappresentanza del capoluogo. Tra gli eventi sponsorizzati all'interno dello stand del Comune di Salerno, riflettori puntanti anche sul FantaExpo, il Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia, tra gli eventi inseriti nell’agenda turistica salernitana, presentata dall’amministrazione comunale.

Ad illustrare le caratteristiche del festival a visitatori e tour operator della fiera è stato il direttore di FantaExpo, Davide Giudice. L’occasione è stata utile anche per tirare le somme della decima edizione, che si è conclusa da poco più di un mese, con numeri addirittura superiori a quelli dell’ultimo appuntamento in presenza, nel 2019, prima dell’emergenza Covid. "Il bilancio è stato estremamente positivo – ha dichiarato Giudice - abbiamo registrato, in occasione di FantaExpo2022, circa 50mila accessi al Parco dell’Irno. Si tratta – ha continuato - di un risultato incredibile, che ci gratifica dei sacrifici fatti, dopo il lungo periodo di stop forzato, e per il quale non smetteremo mai di ringraziare il nostro pubblico, per il calore e l’affetto mostrati nei nostri confronti".

FantaExpo, però, non rappresenta, tra gli eventi del settore, solo un punto di riferimento per i giovani salernitani: "In questi anni, siamo stati in grado di attirare sul territorio numerose presenze, con visitatori provenienti da tutta la Campania e non solo – ha continuato Davide Giudice - l’obiettivo adesso è quello di allargare sempre di più i nostri confini, senza, però, perdere le nostre radici. Ringraziamo – ha concluso – l’amministrazione comunale di Salerno e il sindaco Vincenzo Napoli, per averci dato la possibilità di presentare FantaExpo, che si proietta verso l’undicesima edizione, anche al pubblico di riferimento del TTG Travel Experience di Rimini".