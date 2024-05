“Effettuare più controlli di prevenzione per la diagnosi precoce del tumore al seno e accompagnare le pazienti oncologiche nella gestione della malattia, solo così restiamo al fianco delle donne”. È quanto spiega l’assessore alle politiche sociali del Comune di Palomonte, Anna Annunziata Massa, ideatrice del convegno “Tumore al seno, prevenzione, diagnosi e percorsi di cura” che si terrà venerdì 17 maggio a partire dalle ore 18 presso l’aula consiliare del Comune di Palomonte. All’evento, che gode del patrocinio del Comune di Palomonte, dell’Ente Provincia di Salerno e della Comunità Montana Alto Medio Sele e Tanagro, parteciperanno il sindaco di Palomonte, Felice Cupo, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Palomonte, Anna Annunziata Massa, la consigliera delegata alla sanità e alle politiche sociali della Provincia di Salerno, Filomena Rosamilia, il presidente della Comunità Montana Alto Medio Sele e Tanagro, Giovanni Caggiano, la psicologa e psicoterapeuta Santina Naponiello , il biologo e nutrizionista Emanuele Alfano, il dirigente medico specialista in chirurgia plastica ricostruttiva Asl Salerno, Maurizio Saturno, e il consigliere regionale e medico oncologo Breast Unit AOU Federico II di Napoli, Tommaso Pellegrino.

Il convegno

“Come amministrazione comunale - spiega l’assessore Massa - siamo particolarmente attenti al tema della prevenzione dei tumori al seno e riteniamo fondamentale che l’attività di sensibilizzazione nelle donne passi anche attraverso gli eventi istituzionali. Prevenire significa prendersi cura di sé, attraverso la crescita della consapevolezza di effettuare controlli regolari, cominciando sin dalla giovane età, affinché si possa intervenire in tempo per vincere la lotta contro il cancro alla mammella e migliorare la qualità della vita delle pazienti oncologiche”. Prevenzione e consapevolezza nella gestione delle patologie oncologiche ma diventa fondamentale fare rete anche attraverso progetti che mettano in atto approcci multidisciplinari nella prevenzione dei tumori, come sottolinea il consigliere provinciale Filomena Rosamilia: “Nella prevenzione e nella lotta al cancro ed in particolare al tumore al seno, diventa fondamentale creare una rete multidisciplinare affinché i pazienti siano seguiti e assistiti in ogni fase. In tale contesto -aggiunge Rosamilia- è necessario supportare ogni iniziativa utile a dare voce alle donne malate di tumore, partendo dagli screening di prevenzione offerti dal nostro sistema nazionale sanitario e fino alla gestione della diagnosi perché oggi più che mai, la prevenzione non è mai abbastanza”.