Turismo: la Campania tra le regioni più richieste per le vacanze estive

La Campania è una delle regioni più amate per il turismo di quest'estate. A rivelarlo sono i dati dell'indagine Doxa sul brand, sul posizionamento competitivo dei diversi prodotti turistici regionali e sulla profilazione dell’utenza che sarà alla base della programmazione regionale.

I risultati

Lo studio, proposto dall'assessorato al Turismo e deliberato dalla giunta regionale che ha visto come soggetto attuatore l’Agenzia Campania Turismo, è stato effettuato su un campione statisticamente significativo della popolazione maggiorenne residente in Italia.

In particolare sono tre le indicazioni che emergono dal lavoros svolto da Doxa:

Il 95% degli italiani che si è recato in Campania per una vacanza negli ultimi 5 anni raccomanda la regione come meta di un viaggio. La stessa percentuale esprime un giudizio altamente positivo, voto medio pari a 8.5 su un massimo di 10, sull'esperienza vissuta nelle località campane.

Il 45% del campione ha progettato una vacanza per la prossima estate in Italia e ha eletto la Campania sul podio delle regioni più ambite del nostro Paese. La regione è infatti terza, dopo Sardegna e Puglia, come possibile meta per le prossime vacanze in Italia.

Alla base di questi ottimi indici di gradimento nei gusti degli italiani ci sono il mare e le isole del Golfo di Napoli, seguiti dai siti culturali e dai borghi delle aree interne. Il forte appeal delle nostre località turistiche, in particolare delle isole del golfo, è anche diretta conseguenza dell’operazione Isole Covid free, che è stata ritenuta utile per promuovere il turismo in Campania e in Italia dal 67,6% del campione.

Ottimo risultato anche in vista di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Infatti, ad oggi, un italiano su due dichiara di essere a conoscenza della manifestazione che interesserà l’isola del Golfo di Napoli il prossimo anno.

Il commento

"Con questa indagine si conferma che il brand Campania vive di una immagine iconografica molto identitaria e largamente favorevole, ancorata a valori suoi propri come le bellezze naturali, l'enogastronomia, la varietà dell'offerta, ma legata anche alla percezione di una sicurezza scaturita dalla gestione dell’emergenza sanitaria da parte del Presidente De Luca - dichiara l’assessore al Turismo Felice Casucci - Ora, grazie al prezioso contributo di Doxa, disponiamo di un tassello essenziale: una segmentazione degli utenti dei servizi turistici della Campania, che ci permette di attuare strategie di promozione e comunicazione innovative e mirate, per posizionare in maniera efficace il brand sui mercati nazionali ed esteri. Si conferma - anche questa è una nostra peculiarità - che i nostri ambasciatori nel mondo sono i turisti che vengono a visitare questa splendida terra" conclude soddisfatto l'assessore al Turismo della Regione Campania.