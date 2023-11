Turismo: nasce l'associazione "Cilento Autentico DMO"

È stata costituita l'associazione Cilento Autentico DMO (Destination Management Organization) segnando una nuova stagione per il turismo nell'area. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra diverse entità locali, si propone di plasmare il Cilento come una destinazione turistica di eccellenza, autentica e sostenibile.

La costituzione

Lo scorso 16 novembre, presso la sede della Fenailp Turismo di Salerno di Via Posidonia, hanno partecipato alla costituzione: Marco Sansiviero Presidente Nazionale FeNAlLP Turismo, Davide Michele Di Stefano Presidente Nazionale Assomare Italia, Matteo Martino Presidente Associazione Terre del Bussento, Felice Merola Presidente Associazione Albergatori di Palinuro, Sandro Legato Presidente Consorzio Cilento di Qualità, Sabato Pecoraro Presidente Nazionale FeNAlLP, Angelo Coda Presidente CilentoTurismo, Agostino Ingenito Presidente Nazionale Abbac, Luigi Gatto Presidente Nazionale Federtravel.

Alla presenza del Segretario Generale della FeNAILP, Mario Arciulo, i componenti l’Assemblea hanno eletto la Giunta Provinciale, così composta: Presidente Marco Sansiviero, Vice Presidente Sandro Legato. Consiglieri: Matteo Martino, Luigi Gatto, Davide Di Stefano, Felice Merola e Angelo Coda.

L'associazione

L'Associazione ha tra le sue finalità la valorizzazione e fruizione del turismo culturale ed ambientale, ed intende operare nei settori previsti dal Decreto 4 dicembre 1997 n.460 ovvero della formazione superiore per il turismo e per le attività collegate, valorizzazione dei siti riconosciuti patrimonio universale dall'UNESCO, in particolare dei siti storici e monumentali del Cilento e della Dieta Mediterranea; valorizzazione della natura e dell'ambiente con fornitura di servizi tecnici e tecnologici avanzati a supporto delle imprese che operano nei territori del sistema turistico della Campania.

L'Associazione fornirà i servizi avanzati del marketing territoriale. Una infrastruttura tecnologica delle conoscenze multidisciplinari dei siti UNESCO e dei beni culturali incrociati con il sito immateriale della Dieta Mediterranea. Fornirà gli applicativi tecnologici per narrare le connessioni storiche sociali e culturali dei distretti con realtà aumentata, ipertesti, mappe storiche, immagini, suoni, musica, storia, miti, riti e leggende. Una vera banca dati multimediale e multidisciplinare fatta d'ingegneria, archeologia, economia, letteratura, geografia storica, studi filosofici, tradizioni, valori universali da utilizzare nei programmi di marketing del turismo culturale al livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Il commento

"In particolare - ha dichiarato il neo Presidente Marco Sansiviero - l'associazione intende formulare e fornire un modello di gestione ecocompatibile lungo l'intera filiera del turismo. “Cilento Autentico DMO” sarà il cuore pulsante del cambiamento turistico nel comprensorio cilentano, perseguendo una serie di obiettivi chiave, quali: preservazione del patrimonio culturale, miglioramento dell'esperienza del visitatore, collaborazione per lo sviluppo sostenibile. L'associazione si impegnerà a promuovere e sviluppare un turismo responsabile, attento all'ambiente e alle esigenze delle comunità locali e lavorerà attivamente per proteggere e promuovere il ricco patrimonio culturale e storico del Cilento, collaborando strettamente con gli enti preposti. Rivolgeremo i nostri sforzi per migliorare l'esperienza dei visitatori attraverso risorse informative, iniziative culturali e una gestione oculata delle attività turistiche. Concentreremo tutti gli sforzi affinchè Cilento Autentico DMO diventi la piattaforma centrale per la collaborazione tra autorità locali, imprese turistiche e organizzazioni non profit, lavorando congiuntamente per uno sviluppo turistico sostenibile”.

"Con la creazione della DMO Cilento Autentico – conclude il Presidente Sansiviero – stiamo aprendo un capitolo nuovo e significativo nella storia turistica del Cilento. La nostra missione è promuovere un turismo che rispetti la bellezza naturale e culturale della regione, creando un'esperienza autentica per i visitatori".