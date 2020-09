Turismo da vip, Pippa Middleton in Costiera Amalfitana

Pippa Middleton ha fatto tappa in Costiera Amalfitana: la sorella di Kate - duchessa di Cambridge e del principe William - si trova in vacanza con il marito James Matthews, come confermano le foto scattate da Gianni Riccio e pubblicate sul settimane "Chi".

Come ricorda Il Vescovado, Pippa, organizzatrice d'eventi nell'azienda di famiglia, la Party Pieces, è apparsa in forma smagliante, proprio come lo era il giorno delle nozze della sorella. In quell'occasione, ricoprì il ruolo di damigella d'onore ed indossò un abito bianco disegnato apposta per lei dalla stilista Sarah Burton, ottenendo visibilità pare addirittura più della sorella.