Sole e pioggia a Salerno città, ma il meteo ballerino non scoraggia bagnanti e turisti

Bagnanti a Santa Teresa e turisti a passeggio nel centro storico: il meteo ballerino non ha scoraggiato salernitani e visitatori, in questa domenica di sole e pioggia.

In particolare, numerosi i bagnanti a Santa Teresa e sulle spiagge del litorale orientale, mentre numerosi turisti hanno fatto tappa in Cattedrale, scegliendo il nuovo itinerario di storia, arte e fede lanciato da Salerno Opera con la Fondazione Alfano I e presentato in Curia venerdì, con l'intervento dell'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor sua eccellenza Andrea Bellandi. I visitatori, dunque, si sono cimentati nel walking tour proposto, visitando la Cattedrale, il Museo Diocesano San Matteo e la Rettoria di San Giorgio, muniti di audioguide. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano