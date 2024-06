Prima domenica d'estate: migliaia di turisti sbarcano a Salerno

Salerno invasa dai turisti nella prima domenica estiva. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, migliaia di visitatori sono sbarcati nella giornata di oggi al porto turistico Masuccio Salernitano.

In tanti – sia italiani sia stranieri – sono giunti prevalentemente dalla Costiera Amalfitana per passeggiare sul lungomare cittadino, su Corso Vittorio Emanuele e per ammirare la Piazza della Libertà e il Crescent.