Tanta curiosità, a San Gregorio Magno, il 15 giugno, quando si è svolta la tradizionale "turniata" in occasione di San Vito. Nel paese delle 600 grotte e di baccanalia, dunque, si è rinnovata l'antica usanza: le mandrie e le greggi girano per tre volte intorno alla Cappella del Santo, in segno di abbondanza e prosperità.