Tuttingioco: anche Salerno tra le 5 città che ospiteranno le fasi finali del progetto

Sta per entrare nelle sue fasi finale Tuttingioco, il progetto nato dalla collaborazione tra Fondazione Conad ETS e Centro Sportivo Italiano per agevolare l’accesso di migliaia di ragazzi con limitata disponibilità economica ai centri estivi 2023 con l'obiettivo di promuovere, attraverso lo sport, i valori dell’inclusione e dell’attenzione all’altro.

Il progetto

Sono state ben 50 le realtà partecipanti, tra oratori e società sportive, dove bambini e ragazzi si sono sfidati, a partire dal mese di giugno, in varie attività sportive e ludiche, contribuendo a realizzare il punteggio del proprio oratorio e concorrendo alla conquista di un posto per l’evento finale in cinque concentramenti su tutto il territorio nazionale. Le sfide hanno coinvolto bambini della scuola primaria e secondaria, che si sono cimentanti in attività volte a stimolare la creatività, il movimento e non solo. Da Milano a Sassari, da Perugia ad Acireale, tanti gli animatori e gli istruttori che hanno accompagnato i partecipanti dei camp in attività e tornei.

Gli eventi finali

Gli eventi finali sono in programma a Salerno, Lecce, Cuneo, Lecco e Ravenna nella prima metà di luglio: in ognuna di queste città sono invitati a partecipare i tre oratori di ogni zona che hanno ottenuto il miglior punteggio nel corso delle passate settimane, per un’ultima sfida che decreterà il vincitore. Ad aprire il sipario sulle dispute finali sarà la città di Salerno, dove il 3 luglio oratori e società sportive si incontreranno per l’atto conclusivo. La seconda tappa è in programma il giorno successivo a Lecce, mentre bisognerà attendere una settimana per gli ultimi tre eventi: l’11 luglio a Cuneo, il 12 a Lecco e il 14 a Ravenna.

I premi

Al termine di ognuna di queste sfide, Fondazione Conad ETS donerà una Carta Prepagata del valore di 50 euro ai componenti della squadra vincitrice, premiando un totale di 100 bambini. Mentre sono stati 1800 i voucher offerti da Fondazione Conad ETS per offrire a giovani e giovanissimi la possibilità di prendere parte alle attività dei camp estivi di 17 città sparse su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti.

I commenti

"Siamo convinti che lo sport sia per eccellenza un veicolo di aggregazione, capace di trasferire in modo immediato e concreto alle generazioni più giovani i valori della socialità e dell’inclusione. Per questo sostenere il progetto Tuttingioco a fianco del CSI, è stato un onore e un piacere – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS –. Questo programma ha messo in pratica i valori più alti espressi dallo sport: coinvolgendo anche ragazzi che per motivi economici non avrebbero potuto partecipare e trasmettendo loro un importante messaggio di solidarietà e uguaglianza".

"Il progetto Tuttingioco nasce per sostenere le famiglie in difficoltà economiche attraverso un aiuto concreto. Per questo motivo, il Centro Sportivo Italiano è felice di aver avviato una collaborazione con Fondazione Conad ETS, con cui condivide tanti obiettivi e valori. Il CSI da sempre è vicino al mondo dei centri estivi, legato agli oratori e alle parrocchie, spesso sede dei camp – ha dichiarato Vittorio Bosio, Presidente nazionale del CSI –. Negli ultimi anni, anche le nostre società sportive organizzano sempre più spesso iniziative estive per essere vicine alle famiglie in difficoltà. Siamo consapevoli del fatto che l’aumento del costo della vita ha inciso anche sulle quote dei centri estivi: proprio per questo siamo felici di riuscire a sostenere le famiglie e ad essere vicini al territorio grazie a Fondazione Conad ETS e a questo progetto costruito insieme, che ci auguriamo possa proseguire anche nei prossimi anni".