Successo al TuttoFood Milano per "Casa Iuorio" di Palomonte: i visitatori apprezzano sempre più le specialità artigianali di stagione

Accoglienza positiva per Casa Iuorio a TuttoFood Milano, una delle fiere più prestigiose del settore agroalimentare italiano, svoltasi dall’8 all’11 maggio. Buyers e visitatori hanno accolto positivamente le proposte di Casa Iuorio, apprezzando il fascino di una realtà artigianale del Sud Italia. Speciale il rapporto che si sta costruendo anche con la città di Milano e con i milanesi, che amano i valori di sostenibilità e di genuinità cari all’azienda e la capacità di combinarli con il desiderio di innovare e di stare al passo con le richieste del mercato. “Fra i prodotti che hanno avuto più commenti positivi figurano le maionesi vegane della linea ORTOMAYO 100% vegetali, preparate con soli quattro ingredienti e con materie prime di stagione e il broccolo spiert, ecotipo locale di broccolo di rapa a marchio DE.C.O.” – commentano Claudio e Mirella Iuorio e Anna Prizio, referenti dell'azienda agricola Casa Iuorio. Anteprima servizio di tracciabilità della filiera artigianale tramite blockchain Non poteva esserci scenario migliore del TuttoFood per il lancio in anteprima del nuovo servizio di tracciabilità della filiera artigianale tramite blockchain, implementato con il progetto "TrackIT blockchain" dell'Agenzia ICE. Grazie alla selezione nell’ambito del progetto "TrackIT blockchain" dell'Agenzia ICE - l'Agenzia del Governo per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Casa Iuorio ha potuto realizzare il tracciamento della filiera produttiva con tecnologia blockchain. Cosa significa per il consumatore e per l'azienda? "Per noi di Casa Iuorio si tratta di un traguardo molto significativo - affermano i titolari dell'azienda di Palomonte, in provincia di Salerno. Grazie a questo servizio potremo garantire maggiore trasparenza sui processi produttivi artigianali, sulle materie prime e sulle lavorazioni, contribuendo, in questo modo, a generare maggiore fiducia da parte del consumatore finale e un migliore posizionamento su un mercato sempre più esigenze in materia di certificazioni e di riconoscimento del Made in Italy". Il servizio ha una interfaccia molto semplice: si presenta come un QR code apposto sull'etichetta del vasetto. Basta un cellulare per accedere in tempo reale ad una grande quantità di informazioni sul prodotto acquistato e sull'azienda, creando un canale di comunicazione diretto verso il mercato per mostrare il proprio valore aggiunto e aumentare la fiducia nei confronti dell'azienda. Il Service Provider al quale si è affidata Casa Iuorio è Foodchain S.p.A., specializzata nella fornitura di servizi basati su tecnologie Blockchain e Internet of Things.