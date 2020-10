Food delivery: arriva a Salerno Uber Eats

Uber Eats arriva a Salerno. Dopo il successo riscontrato a Napoli e negli altri 21 comuni coperti, ora anche gli abitanti di Salerno possono gustare tutte le ricette dei ristoranti e locali più amati direttamente a casa propria con il servizio di food delivery, oppure usufruire della nuova funzione Pick Up e ritirare i piatti dal locale.

Uber Eats

Con questa espansione, Uber Eats rafforza la propria presenza in Campania e in Italia. Con questa nuova apertura la piattaforma è attiva in 21 città e offre il proprio servizio di food delivery ad un sempre maggior numero di utenti e ristoranti. In poco più di 4 anni Uber Eats è diventata l’app di food delivery più scaricata al mondo e, ad oggi, è presente in oltre 6mila città di 45 paesi in tutti e 6 i continenti. Il consolidamento del servizio nelle città in cui è presente è accompagnato da una crescita costante a doppia cifra dei ristoranti partner, che oggi sono oltre 500mila in tutto il mondo. In Italia i ristoranti disponibili sulla app di Uber Eats sono oltre 3mila e continuano a crescere.

I servizi per i consumatori

Per i consumatori, sono stati recentemente introdotti:

Consegna contactless: gli utenti possono liberamente decidere tramite la piattaforma di ricevere la consegna davanti alla porta della propria abitazione oppure anche all’esterno, evitando il contatto diretto con il corriere. Infatti, tutte le consegne sono contactless

gli utenti possono liberamente decidere tramite la piattaforma di ricevere la consegna davanti alla porta della propria abitazione oppure anche all’esterno, evitando il contatto diretto con il corriere. Infatti, tutte le consegne sono contactless Pick Up: permette a tutti gli utenti dell’app di ritirare i piatti direttamente dal ristorante prescelto dopo aver ordinato dalla piattaforma, evitando così il costo di consegna

permette a tutti gli utenti dell’app di ritirare i piatti direttamente dal ristorante prescelto dopo aver ordinato dalla piattaforma, evitando così il costo di consegna Cash Payment: si può scegliere se pagare l’ordine tramite la carta di credito registrata sulla app o se pagare in contanti direttamente al corriere che lo consegna.

I servizi per i ristoratori

Beneficiare di un sistema di pagamento giornaliero e non più settimanale in modo da garantire una liquidità immediata

Aderire al programma Restaurants Loyalty, un sistema volto a fidelizzare i clienti attraverso ricompense, selezionate dal ristorante, che premiano gli eaters più affezionati

Ordinare su Uber Eats

Ordinare su Uber Eats è estremamente semplice: basta scaricare l’app, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com e farsi recapitare i propri piatti preferiti e direttamente a casa. Uber Eats, la piattaforma di food delivery di Uber, è disponibile in 21 città italiane (Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Como, Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Palermo, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Torino, Trieste e Varese).