Aiuti per l'Ucraina, in partenza un altro furgone Humanitas dalla Costiera

Continua la mobilitazione di numerose associazioni salernitane per sostenere il popolo dell’Ucraina. Tra le più attive c’è sicuramente l’Humanitas con “La Croce di Sant’Andrea di Amalfi” presieduta da Andrea Villaricca, che da settimane, ormai, è in prima linea nella raccolta di merendine, alcool, assorbenti, disinfettanti, cioccolato, merendine e biscotti per bambini, carne in scatola, tonno ecc…

La solidarietà

Villaricca si è già recato con un carico di viveri alla frontiera medica al confine tra Polonia e Ucraina nei giorni successivi all’invasione della Russia e vi ritornerà (questa volta con destinazione Mariupol) alla vigilia delle festività pasquali, precisamente giovedì 14 aprile e tornerà domenica 17. Chi volesse partecipare alla raccolta di beni di prima necessità (e non solo) può telefonare al 371 3312 954.