Ucraina, da Polla partono pacchi per bambini e aiuti per gli animali

Continua la solidarietà della Guardia Nazionale Ambientale per i paesi colpiti dalla guerra. Ieri sono partiti da Polla, numerosi pacchi anche per gli amici a quattro zampe ma soprattutto per i bambini. E' quanto informa una nota della Presidenza della Guardia Nazionale Ambientale, l'organizzazione di volontariato ambientale e protezione civile presente in tutta Italia e presieduta da Alberto Raggi.

L'iniziativa

Dopo il primo viaggio di dieci giorni fa, si legge nella nota ''abbiamo fatto in modo di organizzare un altra spedizione questa volta dedicata agli animali domestici abbandonati e ai bambini. Sono moltissimi i nostri 'migliori amici' che non hanno piu' un tetto, piu' nessuno che li accudisce e nulla da mangiare e sono migliaia quelli che non ce l'hanno fatta - fa sapere il presidente Alberto Raggi - per non parlare poi dei bambini, che stanno subendo piu' di tutti la violenza della guerra in atto. Noi porteremo in Ucraina giocattoli, cibo, vestiario e assistenza''. L’azione è coordinata dal responsabile Nikolas Valitutto, che proprio la settimana scorsa è tornato dall’Ucraina, e questa volta i pacchi arriveranno a Dubno e saranno smistati là dove vi è richiesta. Un altro importante contributo e' stato inviato ai bambini nella Clinica pediatrica di Lutsk. “Ringrazio chi si sta occupando di tutto questo e in particolare Nikolas Valitutto che si sta prodigando tanto per il popolo colpito dalla guerra. Altre iniziative saranno messe in campo nei prossimi giorni sempre per il bene del territorio e della collettività” ha dichiarato il dirigente interregionale Antonio D’Acunto.