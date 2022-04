A causa della distanza e dell’oscurità, non è stato possibile fotografare e filmare chiaramente le immagini. Dalle lampade cinesi trasportate dal vento agli Ufo: sui social si sono susseguite svariate ipotesi per giustificare la presenza delle luci nel cielo.

Suggestioni sul cielo di Ceraso, nella notte tra sabato e domenica. A segnalare il particolare fenomeno, Infocilento: tre luci avrebbero volteggiato sopra le nuvole, per circa un’ora.

Luci volteggiano in cielo, per oltre 1 ora: la singolare segnalazione in Cilento