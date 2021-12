Presunti Ufo avvistati a Salerno: il comunicato del Centro Ufologico Mediterraneo

Anche quest'anno il C.Ufo.M. (Centro ufologico del Mediterraneo) ha sottolineato la presenza di tanti presunti avvistamenti di ufo anche nella nostra provincia. Gli avvistamenti posti all'attenzione del centro ufologico riguardano diverse zone dello Stivale tra le quali la provincia di Macerata, quella di Napoli, quella di Salerno e la Sicilia.

I casi

"A Fiuminata, in provincia di Macerata, nelle Marche, una luce bianca abbagliante, molto forte, è stata filmata su una montagna, con alcune luci rosse nelle vicinanze, mentre l'oggetto più bianco aveva diverse sfumature di colori. Il video è piuttosto impressionante - spiegano dal centro ufologico - Il fenomeno è durato diversi minuti ed è avvenuto il 17 agosto 2021, col buio imperante, in una zona caratterizzata da copiosa vegetazione. Le indagini hanno escluso astri, droni, fari ed altre possibilità ulteriori. In Campania, invece, sono state due le località interessate: Pollena Trocchia, in provincia di Napoli e Salerno. Anche in Sicilia, nel catanese, sono stati segnalati alcuni ufo, su cui si sta tuttora indagando. Ancora una volta - continuano - ci sono di mezzo i vulcani, meta prediletta degli uap. Un mistero che, da alcuni mesi, si sta infittendo per i ripetuti avvistamenti. A Pollena Trocchia, non lontano dal Vesuvio, una sfera volante è stata ripresa in video da un uomo, in pieno giorno, il 14 luglio 2021. L'oggetto volante non identificato, ad un certo momento ha cambiato colore dal bianco al nero, forse per effetto del sole che è stato coperto tra le nuvole. Poi si è dileguata tra le nuvole. A Salerno, invece, un uomo, in pieno centro abitato, ha ripreso in due occasioni, una volta di giorno ed una volta di notte, misteriosi oggetti volanti non identificati. Nonostante i tentativi di spiegazione, tutti questi casi sono restati, per ora, irrisolti. Sul sito del C.UFO.M., all'indirizzo www.centroufologicomediterraneo.it, sono postati approfondimenti ed immagini molto intriganti, con rimando al canale youtube CUFOMCHANNEL dove c'è un videotrailer dei tre avvistamenti. In ogni caso, il presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, Angelo Carannante, invita alla massima prudenza, in quanto, nonostante le meticolose indagini effettuate, la spiegazione dei casi ufologici potrebbe saltare fuori da un momento all'altro e gli ufo, diventerebbero ifo cioè oggetti volanti identificati. Ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato" concludono.