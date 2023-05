La manutenzione procede e le navi attraccano: fermento tra piazza della Libertà e la stazione marittima

Lo smontaggio dell'ultima gru indica il completamento del settore 6 del Crescent. Intanto, come da rendering, i locali che stanno per aprire i battenti nel sottopiazza della Libertà, hanno iniziato a montare le prime strutture, alias mega-ombrelloni ben ancorati. Procede, poi, la manutenzione delle aiuole del molo Manfredi, come dei giardini di piazza della Libertà, dove, come è noto, sono state anche installate le telecamere della videosorveglianza.

Questa mattina, inoltre, nuovo attracco non previsto inizialmente: la crociera Le Lyrial giunta alle 11, lascerà Salerno alle ore 15 di oggi. Tanta curiosità.