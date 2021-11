Ultras curva Sud Siberiano campioni di solidarietà: raccolti oltre 2.000 euro per la Lilt

"Cuore granata, Curva Sud". Non è solo un vecchio coro ma anche la concretizzazione - in euro - di un grande gesto di solidarietà che ha coinvolto tutti i gruppi della curva Siberiano di Salerno. I tifosi della Salernitana, prima della partita contro la Sampdoria, erano presenti all'interno dello stadio con salvadanai Lilt. La raccolta fondi, d'intesa con la Lilt, sarebbe servita ad acquistare un dermatoscopio ed un ecografo. Al termine della partita, sono stati svuotati i salvadanai. Gli ultras hanno comunicato l'incasso, consegnato interamente all'associazione.

Il comunicato

"Gli ultras curva Sud Siberiano ringraziano vivamente tutti i tifosi granata che hanno sostenuto la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Salerno) e coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento di domenica 21 novembre. Le postazioni preposte, prima di Salernitana-Sampdoria, hanno raccolto in totale 2113.50 euro. La somma, grazie anche all'aiuto dei calciatori della Salernitana, servirà per l' acquisto di un dermatoscopio e di un ecografo destinati alla stessa associazione. Salerno ha un cuore grande così... Vicini e solidali sempre a chi lotta per la partita della vita!!!".