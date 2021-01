Un libro aperto: l'appuntamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Leggere permette di creare un spazio personale in cui i bambini possano sentirsi accolti. Nei contesti e nelle situazioni più difficili, la lettura offre la possibilità a chi ascolta e a chi legge, di proiettarsi in luogo mai visto prima, in cui desiderio e immaginazione di un futuro diverso diventano possibili. Leggere consente quindi di stupirsi nell'incontrare mondi lontani; vedere scritti i nomi delle proprie emozioni, e dare loro dignità; trovare alleati nel cammino della crescita, amici nella lotta contro il dolore, il turbamento, l'insensatezza; regalarsi uno spazio e un tempo, quello della lettura, che nessuno - una volta che l'abbiamo conquistato - potrà portarci via. Dalle parole di Michèle Petit nel suo Elogio della lettura, nasce "Un libro aperto" l'iniziativa solidale, che rientra nell'ambito del progetto "Noi possiamo", organizzata e promossa dall'Associazione Mano nella mano in collaborazione con Mondadori Bookstore di Torrione in Via Posidonia, 95 a Salerno, Marcovaldo Libreria per bambini Corso Umberto I, 325 Cava De' Tirreni (SA), Libreria per bambini Cicciapelliccia Via Unità d'Italia, 41 Baronissi (SA), Libreria La Cinciallegra Via Trieste, 21 Battipaglia (SA). Dal 20 gennaio al 14 febbraio 2021 acquistando un libro per bambini o ragazzi e lasciandolo nella cesta dedicata all'interno del punto vendita, daremo la possibilità a chi altrimenti non potrebbe, di fare un salto in quell'altrove dove tutto può accadere. Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook: Associazione Mano nella mano oppure contattare il numero telefonico 3516037908. I libri raccolti saranno donati a bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà. Associazione Mano nella mano