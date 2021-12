"Un Natale con noi" a Matierno: il video di Musikattiva con "Incantastorie" e "Prometeo82"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L' APS "Musikattiva", in collaborazione con l' APS "Incantastorie" e la cooperativa sociale "Prometeo82", presenta "Un Natale con noi", a conclusione delle attività del "Matierno Social Music" e "Musical Nei Quartieri", progetti patrocinati dal Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, dall'Ambito S5 e realizzati presso gli spazi del Centro Polifunzionale Matierno.

La situazione epidemiologica attuale non ha consentito uno spettacolo dal vivo e gli operatori dell'associazione Musikattiva hanno realizzato, quindi, un simpatico video che si apre con l'esibizione di "Jingle Bells" dell'ensemble di chitarre, tastiere e percussioni; nella seconda parte i protagonisti sono i "piccoli attori" con un simpatico sketch teatrale che intende lanciare un importante messaggio di speranza e di pace per il futuro; il video si conclude con l'esibizione di "Last Christmas".

In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, l'APS "Musikattiva" sente il dovere di ringraziare gli operatori Giuseppe Maiellano, Angela Santoro, Alessandro Melfi, Michela Ventre, Francesco Criscuolo, Francesco Fasanaro e Lucia Giunto che, con impegno e dedizione, hanno accompagnato i piccoli iscritti ai progetti. Un sentito ringraziamento va alle famiglie dei bambini, augurando a tutti un sereno e felice Natale.

Il video è disponibile al seguente link youtube https://youtu.be/hC5KPeotbS8