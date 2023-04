"Un panino per la solidarietà": l'iniziativa di Asad Pegaso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La solidarietà incontra il food: al via “Panino Solidale”, l’iniziativa della Pubblica ASSISTENZA ASAD PEGASO. Si svolgerà sabato 15 Aprile dalle ore 20.00 presso la sede sita in Piazza Giuseppe Garibaldi 49 Pontecagnano Faiano (SA), l’iniziativa “Panino Solidale” targata A.S.A.D. PEGASO. Un ‘iniziativa benefica i cui fondi raccolti serviranno per il rafforzamento delle dotazione della protezione civile della A.S.A.D. PEGASO, nella fattispecie per l'acquisto di un carrello appendice da utilizzare per lo spostamento di pompe idrovere in caso di allagamenti. Sarà una serata di solidarietà in cui tutti potranno con una donazione libera partecipare al raggiungimento dei fondi necessari.

Ad accendere il motore dell’iniziativa solidale tutti i soci della A.S.A.D. PEGASO. Spiega il Presidente – abbiamo organizzato l’iniziativa Panino Solidale i cui fondi serviranno a rafforzare il settore protezione civile della nostra associazione Per aderire è molto semplice: nei giorni giovedì 13 e venerdì 14 aprile chiamando in Associazione sarà possibile prenotare il proprio panino e la bottiglietta di acqua , o i rustici o la macedonia di frutta, e sabato 15, ritiralo presso la nostra sede dalle ore 20.00 in poi. Per coloro che sono impossibilitati per motivi reali a raggiungere la nostra sede,i nostri volontari provvederanno a consegnare anche domicilio” (solo sul territorio di Pontecagnano Faiano) il servizio potra essere effettuato con almeno una donazione minima di 20 euro, chi ci permetta di coprire anche i costi del servizio.

Quattro opzioni, panino salsiccia e patate, panino crudo e mozzarella, rustici e la macedonia di frutta, per gustare il sapore della solidarietà. L’entusiasmo, la voglia di aiutare il prossimo gli ingredienti che faranno la differenza. Per prenotare basterà chiamare ,nei giorni 13 e 14 , al numero 089201382 il proprio menù preferito tra 4 opzioni proposte. Per coloro che fossero impossibilitati a partecipèare all'evento benefico ma che volessero dare un contributo per la realizzazione del proggetto, possono effettuare la donazione tramite i canali ufficiali della nostra ssociazione, sotto il link con le possibili opzioni di donazione>>>Clicca qui.





I volontari dell'A.S.A.D. ASAD PEGASO