"Un sasso per un sorriso" arriva in Cilento: tanta curiosità ad Agnone

Tanta curiosità, nei giorni scorsi, ad Agnone Cilento: dinanzi alla scuola primaria, sul lungomare e in zona Molo, sono spuntati i sassi dipinti di Antonietta Lembo. "Sassi liberati" in occasione della singolare iniziativa, allo scopo di regalare sorrisi a chiunque li trovi. "Chi trova un sasso dipinto può tenerlo: chiedo soltanto di fare una foto e di postarla sui gruppi fb Un sasso per un sorriso (Official) e Un sasso per un sorriso (Originale)", ha ricordato la creativa.

L'idea

“Un sasso per un sorriso” nasce per regalare allegria, serenità e tanti sorrisi alle persone, specialmente in momenti difficili come quello che stiamo attraversando. "Ritrovare un sasso abbandonato che porta un messaggio, lo scarabocchio di un bambino o un disegno di speranza può rappresentare un raggio di sole in una giornata di tempesta. - si legge sulla pagina ufficiale dell'iniziativa- Noi cerchiamo di rendere possibile questo momento, colorando sassi come meglio possiamo, per poi liberarli dove chi ne ha bisogno possa raccoglierli e sorridere, perché il sasso si trovava lì proprio per lei/lui. Firmiamo i nostri sassi con Un sasso per un sorriso". Info: Unsassoperunsorriso.com