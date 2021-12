Curiosità: continua a risplendere "Una Luce nella notte" a San Demetrio, l'estemporanea natalizia di McNenya

Continua a brillare "Una luce nella Notte" presso il campetto parrocchiale di San Demetrio, in via Dalmazia. Ospite della kermesse organizzata dall'associazione Migranti senza Frontierem in collaborazione con la cooperativa sociale Galahad e con il patrocinio dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, infatti, il noto writer McNenya, all'anagrafe Stefano Santoro. Già impegnato nella realizzazione di un murales con gli utenti del Centro della Legalità di Matierno, McNenya, sabato sera, ha realizzato in tempo reale un'opera raffigurante Babbo Natale, per poi donare la tela all'iniziativa solidale in corso in via Dalmazia.

Tanta curiosità, per la affascinante estemporanea dell'artista, nell'ambito dello spazio illuminato dalle luci natalizie ed aperto ogni sera, fino al 10 gennaio, con le ceramiche realizzate dai detenuti della Domus Misericordiae di Brignano e le decorazioni natalizie degli utenti del Centro per la Legalità di Matierno, il cui ricavato viene devoluto interamente per sostenere le attività sociali. Prossimo appuntamento nel campetto di San Demetrio, il 23 dicembre, alle ore 19.30, con la serata dedicata al tema Legalità.

Foto di Guglielmo Gambardella