Università del Volontariato: partiranno in autunno i focus tematici

Avranno il via il prossimo 14 settembre i focus tematici dell'UniVol (Università del Volontariato) promossi da Sodalis ETS - CSV di Salerno.

I corsi

Saranno tre corsi di 16 ore ciascuno con attività teorico – pratiche da svolgere in modalità mista, sia on-line che in presenza presso La Casa del Volontariato sita in via Patella, 2 a Salerno.

Il primo corso dedicato alle Relazioni solidali: costruzioni di reti territoriali sarà tenuto dall’esperta Annamaria Cotone e avrà inizio il 14 settembre mentre il corso dedicato al Piano di comunicazione per un ETS associativo partirà il 15 settembre con la giornalista Barbara Ruggiero. Dal 26 settembre, invece, inizierà il corso dedicato ai modelli di bilancio per gli ETS associativi, l’attività con un forte taglio pratico si soffermerà, in particolare, sugli schemi di bilancio per cassa per le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.

Come partecipare

Potranno partecipare ai corsi i volontari degli ETS della provincia di Salerno insieme agli studenti dell’Università degli Studi di Salerno che stanno seguendo dall’inizio dell’anno il percorso formativo. Infine nei prossimi mesi saranno attivati due short master, uno incentrato sul rapporto tra ETS e Pubblica Amministrazione trattando i temi della co-programmazione, co-progettazione e convenzioni e l’altro su progettazione partecipata e valutazione di impatto.

L’attività formativa è realizzata in partnership con l’Area Didattica di Sociologia afferente al Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno, l’Osservatorio delle Politiche Sociali di Unisa e l’Università del Volontariato di Milano.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo sul sito www.csvsalerno.it