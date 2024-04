Conclusa con successo la 6° edizione del contest "Uno slogan contro il razzismo"

Si è conclusa con successo la sesta edizione del contest "Uno slogan contro il razzismo", tenuto in occasione della Giornata Mondiale contro il Razzismo del 21 marzo e promossa dalla Asd Rari Nantes Nuoto Salerno, con il patrocinio di Aibi Amici dei Bambini, Omnic e Centro per la Legalità della cooperativa Galahad. Sabato scorso, dunque, poco prima del derby di serie A1 tra la Check-up Rari Nantes Salerno e il C.N. Posillipo, la premiazione dei vincitori del concorso a cura del direttore sportivo Mariano Rampolla, di Valeria D'Andria per Aibi, di Tea Luigia Siano per Omnic e della giornalista Marilia Parente per la cooperativa Galahad.

La soddisfazione

"Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo del progetto. - scrivono dalla Rari Nantes- Un ringraziamento speciale va alle scuole che hanno lavorato sui progetti, ai bambini e alle bambine che hanno partecipato con entusiasmo e creatività e al nostro presidente Enrico Gallozzi, che da sempre promuove iniziative per sensibilizzare sul tema del razzismo e delle discriminazioni. Ogni anno, il contest risponde ad episodi legati allo sport e quest'anno, purtroppo, non fa eccezione. Finché sarà necessario, non smetteremo mai di promuovere delle riflessioni su temi importanti come questo. Congratulazioni ai vincitori della categoria studenti, che ricevono un mese di nuoto e pallanuoto presso la piscina Nicodemi Mariagrazia Carbone e tutto il gruppo di lavoro del progetto Centro per la Legalità di Galahad, in collaborazione con la classe VI dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino".

Curiosità

Il premio per la categoria affiliati FIN, anche quest'anno, è stato un buono libri.