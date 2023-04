Va a fare la spesa indossando intimo da donna succinto, perplessità in un supermercato

Indossava un cappellino rosa e intimo da donna, l'uomo che ieri mattina ha effettuato delle compere presso un supermercato di Castel San Giorgio. Diverse le segnalazioni del "singolare avvistamento" giunte in redazione.

Non si conoscoo i motivi per i quali l'uomo che ha destato logicamente stupore e perplessità tra i clienti dell'esercizio commerciale, abbia scelto quel dubbio abbigliamento per recarsi a fare acquisti.