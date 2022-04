Grande festa ad Ogliara: consegnate le uova di Pasqua ai bambini

Uova di Pasqua ai piccoli di Ogliara. Grande festa e tanta curiosità, ieri pomeriggio, nella frazione collinare di Salerno dove, presso il locale centro polifunzionale “Chiara Della Calce", sono state consegnate, grazie all’associazione di quartiere Ogliara guidata da Archimede Fasano, numerose uova di cioccolata ai bambini.

I partecipanti

Presenti il sindaco Vincenzo Napoli, gli assessori Paola De Roberto e Massimiliano Natella, i consiglieri comunali Vittoria Cosentino e Rino Avella, il deputato Piero De Luca. Ma non solo. Non sono voluti mancare all’iniziativa anche due calciatori della Salernitana, Verdi e Mazzocchi, accompagnati dal loro team manager Salvatore Avallone. Per qualche ora, insomma, i bambini di Ogliara e le loro famiglie hanno potuto godere di relax e divertimento.