Roccapiemonte, il Comune dona uova di cioccolato ai bambini

Come ogni anno il Sindaco Carmine Pagano e gli Assessori Annabella Ferrentino e Roberto Fabbricatore hanno voluto far sentire forte la loro vicinanza ai bambini di Roccapiemonte organizzando per loro alcuni momenti di gioia e felicità per festeggiare la Santa Pasqua. Anche per le festività pasquali 2022, per oltre mille bimbi rocchesi che frequentano le scuole dell’infanzia, elementari e medie, sono in arrivo uova di cioccolato che vengono offerte direttamente dal Sindaco Pagano e dagli Assessori Ferrentino e Fabbricatore, senza nessun aggravio di spesa sulle casse comunali.

“Un dolce pensiero per i nostri piccoli che si rinnova ormai dall’inizio del nostro lavoro amministrativo. L’anno scorso speravamo che dalle uova di cioccolato venisse fuori la sorpresa più attesa, cioè l’uscita dalla fase emergenziale causata dal Covid-19. Ci siamo molto vicini, anche se la battaglia col virus non è ancora finita. Quest’anno dobbiamo augurarci che ci sia anche un altro regalo: la pace. Pasqua, del resto, è la festa della pace, ed è per questo che speriamo che ognuno di noi possa guardare al futuro con gli occhi dei bambini, vispi, felici, onesti, senza alcuna cattiveria” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e gli Assessori Ferrentino e Fabbricatore.

Ecco le modalità per la distribuzione delle uova di cioccolato che avverrà presso la sede del Nucleo di Protezione Civile in via della Pace alla frazione San Potito dalle ore 16:00 alle ore 19:00:

• Martedì 12 aprile - classi I II e III della Scuola Primaria sia dell’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo – CoMVass” che delle Suore Alcantarine di Roccapiemonte – Materdomini;

• Mercoledì 13 aprile: classi IV e V della primaria sia dell’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo – CoMVass” che delle Suore Alcantarine di Roccapiemonte – Materdomini;

• Giovedì 14 aprile: classi della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo – CoMVass”.

Per i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia degli istituti di Roccapiemonte le uova di cioccolato saranno consegnate personalmente dal Sindaco Pagano e dall’Assessore Ferrentino.