Uovo di cioccolato "Riordinotto" in vendita nelle parrocchie di Battipaglia, Santa Cecilia e Picciola

La fondazione Emanuele Scifo e la Cooperativa sociale il Cantico onlus presentano "Riordinotto" l'uovo di cioccolato amico del bambino e della ricerca, edizione 2024. Per la Pasqua 2024 si vuole, grazie all'aiuto e al sostegno di tutti, continuare a sostenere la ricerca per le patologie rare del neurosviluppo e come ogni anno donare una parte del contributo raccolto ad una realtà sociale che si occupa di bambini. Quest'anno la fondazione Emanuele Scifo e la Cooperativa sociale il Cantico onlus, aiuteremo l'Associazione "E ti porto in Africa...", presieduta dal medico salernitano Vincenzo Mallamaci, a sostenere il progetto educativo dei bambini presenti nella loro missione in terra africana. Per acquistare o regalare l'uovo di cioccolato "Riordinotto" a si ama e a tutto cuore sostenere questa iniziativa a favore dei bambini, si può contattare il numero 333 498 9724, oppure recandosi sabato 2 e domenica 3 marzo presso la parrocchia San Gregorio VII di Battipaglia o presso la parrocchia San Vito in Santa Cecilia, ed ancora 16 marzo e 17 marzo presso la Parrocchia Maria SS del Carmine di Battipaglia o la Parrocchia Sacro Cuore di Picciola, dove ci saranno dei volontari che venderanno le uova "Riordinotto"