"Urne. Poesie": l'ultima opera di Giovanni Bracco

Giovanni Bracco, giornalista de Il Sole 24 Ore e poeta, ha pubblicato il suo ultimo lavoro dal titolo Urne. Poesie. Il libro, edito da La Vita Felice di Milano e stampato da Arti Grafiche Boccia in occasione dei 60 anni dell'attività, è una raccolta di poesie ispirate alle urne cinerarie romane di Salerno e della Costiera Amalfitana.

La raccolta

"Nel medesimo campo delle urne cinerarie romane della costa d'Amalfi e di Salerno, già studiato dal padre Vittorio per gli aspetti storici e archeologici - scrive nella sua prefazione Mario Mello, professore emerito di Storia romana all’Università di Salerno - Giovanni Bracco, con la sensibilità del poeta, si cimenta sugli aspetti umani: mira a farsi interprete dei sentimenti, a mostrarsi solidale nel dolore che la morte genera".

Sono parte integrante dei testi le fotografie delle raffigurazioni scultoree, a cura del regista Graziano Conversano, firma di Rai Cultura. Tra i prefatori anche Enzo Boccia, ex presidente di Confindustria.

L'autore

Giovanni Bracco, giornalista, capo della redazione di Roma de Il Sole 24 Ore Radiocor, è alla sua sesta opera poetica. Tra le sue più recenti pubblicazioni, Nocturnes, con poesie in italiano e in inglese (Cyberwit.net editore – India). Sue poesie sono apparse su Nuovi Argomenti e Poeti e poesia e, tradotte in inglese e spagnolo, in diverse riviste internazionali.