Usd Intercampania è stata premiata a Roma con un diploma di benemerenza per i suoi 40 anni di ininterrotta attività sportiva. La tradizionale cerimonia delle Benemerenze Sportive della Lnd, della Figc e del Settore Giovanile Scolastico, si è svolta presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino. Un evento largamente atteso dal mondo dilettantistico dopo le ultime due edizioni cancellate dalla pandemia. Sono state 277 le onorificenze conferite, su proposta dei Comitati Regionali e della Commissione benemerenze, dai Presidenti di LND, SgS e FIGC Giancarlo Abete, Vito Tisci e Gabriele Gravina. L'Intercampania - società fondata nel lontano 1981 e uno dei club piu' longevi per continuità sportiva del calcio dilettantistico campano e che attualmente milita nel campionato di seconda categoria dopo gli anni difficili della pandemia - opera ininterrottamente dal 1981. Quarant'anni di passione, sacrifici, impegno e determinazione. Nonostante le innumerevoli difficoltà economiche, ancora oggi ci ritroviamo ad avere una Società solida e sana. Nel corso degli anni della sua lunga storia, la società biancorossa è riuscita a cogliere importanti risultati su tutti i campi di calcio della Campania, vincendo campionati, ottenendo soddisfazioni e raggiungendo traguardi significativi. Ovviamente non sono mancate le delusioni e le amarezze.

"Il diploma di benemerenza è un giusto riconoscimento che ci ripaga dei tanti sacrifici - dichiara Antonio Orza, Presidente dell'Usd Intercampania -. Un premio che ci rende orgogliosi di aver rappresentato il calcio sarnese in un evento sportivo nazionale così importante che ha visto la presenza dei massimi vertici nazionali e regionali del calcio dilettantistico e la partecipazione di circa 300 società dilettantistiche e del settore giovanile scolastico provenienti da tutta Italia. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente della Figc, Gabriele Gravina, al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, al Presidente del Comitato Regionale Campania, Carmine Zigarelli, al Vice Presidente Giuseppe Alfano, al Consigliere Vincenzo Ripa. E' stata una grande emozione ricevere il diploma di benemerenza - conclude il Presidente Orza -.un giusto riconoscimento che dedico a tutti coloro - dirigenti, calciatori, allenatori, collaboratori, sponsor - che in questi 40 anni hanno contribuito a scrivere la storia della nostra società"