Valle delle Orchidee di Sassano: aperti i sentieri anche per persone con difficoltà motorie

La Valle delle Orchidee di Sassano, nel Salernitano, fruibile anche a persone con difficoltà motorie con l'inaugurazione di specifici percorsi privi di barriere architettoniche. I primi a visitarla sono stati alcuni ragazzi dell'Uildm di Napoli (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) che hanno potuto godere delle bellezze naturalistiche ed ambientali presenti nell'area in cui fioriscono spontaneamente ben 184 specie di orchidee selvatiche.

Le caratteristiche

Si tratta di uno dei percorsi naturalistici più importanti della Campania situato nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in cui si possono ammirare, oltre alle orchidee, splendidi esemplari di alberi di betulla, cavalli e bovini al pascolo libero. E proprio l'Ente Parco, presieduto da Tommaso Pellegrino, ha organizzato l'iniziativa "Senza Barriere nella Valle delle Orchidee" con cui si è dato il via anche a sud di Salerno ad iniziative di "turismo accessibile". "Garantire il diritto universale - sottolinea il sindaco di Sassano Domenico Rubino - di godere di una bellezza anch'essa universale come la nostra vallata è un dovere civico e morale delle istituzioni. Per questo ringrazio l'Ente Parco del Cilento e la Regione Campania che hanno aperto anche a Sassano la frontiera del turismo accessibile". Nelle prossime settimane a Sassano sono già in calendario una serie di escursioni per diversamente abili cui parteciperanno associati all'Uildm con visite guidate anche all'eco museo in cui vi è, tra l'altro, una emeroteca delle orchidee spontanee e della flora spontanea, una germoteca delle specie vegetali spontanee e delle antiche coltivazioni di cereali, ortaggi e frutti dell'area protetta del Parco.