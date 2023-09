Turismo: i video promozionali del Vallo di Diano realizzati da "Casa Surace"

Sono conclusi i lavori per la serie di video promozionali del Vallo di Diano realizzati dalla web-factory Casa Surace. I video, le cui riprese sono iniziate ad aprile 2023 su incarico della Comunità Montana avranno una durata di circa 3 minuti l'uno e saranno rilasciati dai canali social Visit Vallo di Diano.

I video

La serie ideata propone 10 leggende locali in altrettante storie con cui promuovere la storia, l'arte, il cibo. "L'obiettivo è quello di smettere di far percepire il Vallo di Diano come un luogo di passaggio, incuriosire le persone che percorrono la SA/RC ed indurle a fermarsi": aveva dichiarato in fase di presentazione Daniele Pugliese, storico componente del gruppo di creativi originari per lo più di Sala Consilina e Napoli. "Siamo orgogliosi di questa collaborazione - ha commentato Francesco Cavallone, presidente della Comunità montana Vallo di Diano - e siamo convinti che i ragazzi di CasaSurace sapranno illustrare al meglio la cultura, le tradizioni e l'attrattività turistica dei comuni del Vallo di Diano. È questa una delle numerose azioni che stiamo realizzando nel Turismo, e ci fa particolarmente piacere riflettere che molti dei componenti della Web Factory sono proprio valdianesi".

Il calendario delle pubblicazioni

I video verranno pubblicati ogni venerdì alle 19.30 sui canali social Visit Vallo di Diano