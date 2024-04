Vallo della Lucania, l'11 aprile si intitola la Caserma al Capitano Mario Fiore “Medaglia d’Argento al Valor Militare”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E' in programma a Vallo della Lucania, l'11 aprile, alle ore 11, presso il locale Reparto Territoriale Carabinieri, in via De Hippolytis, nei pressi del Palazzo di Giustizia, la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della caserma al Capitano Mario Fiore “Medaglia d’Argento al Valor Militare”.