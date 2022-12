"Il Vangelo delle Beatitudini" al salone degli Stemmi: la presentazione del libro sulla via per la felicità

ìIl tema della “felicità” sarà al centro della conferenza che si svolgerà il 15 dicembre alle ore 17 presso la curia arcivescovile di Salerno, Salone degli Stemmi, in occasione dell’uscita del libro “Il Vangelo delle Beatitudini. La via per la felicità”, curato dalla teologa Lorella Parente. Il volume racchiude le riflessioni delle Giornate Matteane 2021, evento culturale ormai da anni legato al ciclo dei solenni festeggiamenti in onore di San Matteo. La tematica verrà trattata da diverse ed interessanti prospettive: quella psicologica, quella sociologica e quella teologica.

Il programma degli interventi

A relazionare saranno il dottor Onorevole Guido Milanese, neuropsichiatra, e la professoressa Stefania Sorgente, sociologa. La professoressa Lorella Parente terrà le conclusioni. L’incontro sarà presieduto dall’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi. Il moderatore sarà il conduttore televisivo Alfonso Senatore. L’invito a partecipare è per tutti gli interessati.