Cresce l'attesa per il concerto di Vasco, centinaia di fans assiepati davanti allo stadio Arechi

Cresce l'attesa per il primo dei due concerti di Vasco Rossi allo stadio Arechi. Dalle prime ore dell'alba, centinaia di fans si sono assiepati nei pressi dei cancelli in attesa dell'apertura, prevista per le ore 16. Una conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, del grande amore nei confronti del rocker di Zocca.